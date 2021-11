Broncano habla así de lo que hay detrás de su comentada foto de este martes con la Policía

El cómico David Broncano ha vuelto a ser parado por la Policía madrileña mientras circulaba por el centro de la capital. “Otra vez”, publicó en Twitter su programa, La Resistencia, junto a una foto del humorista rodeado de dos agentes.

Este martes, en su espacio de Movistar+, Broncano explicó lo sucedido después de que varias personas del público llevaran impresas la foto del momento y le gritaran que pagara la multa.

“Lo habréis visto por ahí, pero es que yo no hago nada más allá de hacer caballitos con el patinete y ahora me dicen que no se pueden hacer. Si es que está guapísimo”, dijo bromeando el también presentador de La Vida Moderna de la Cadena SER.

Broncano aseguró que le detuvieron durante 40 segundos a las 9:30 en la Cuesta de San Vicente de Madrid: “Pensaba que no me había visto nadie, que no se había enterado nadie de esto... Y a los minutos, veo la foto en mi propio programa”.

“Han sido muy amables, me han dicho David no te podemos estar parándote todos los días, por favor para con el patinete ya”, indicó el presentador, que terminó diciendo que hablará con el Ayuntamiento y pagará lo que tenga que pagar. “Y aquí no ha pasado nada”, remató.