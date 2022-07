Bronce mundial para el atleta Katir, la culminación de un sueño que empezó en una patera

Nacido en Alcazarquivir (Marruecos) el 17 de febrero de 1998, Katir procede de la inmigración marroquí, aunque su madre es egipcia. Pero nunca tuvo dudas respecto a sí mismo: “Me siento cien por cien español. He crecido y estudiado aquí, he pasado toda mi vida aquí, mi carrera como atleta se ha forjado aquí. Quiero competir como español y sólo como español”, declaró el año pasado antes de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde pese a lograr un gran octavo puesto en 5.000, no alcanzó a cumplir las enormes expectativas que habían despertado sus marcas excepcionales.