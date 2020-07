Los cien contagios de L'Hospitalet se unen a la preocupante situación en Lleida

SOPA Images via Getty Images

Los brotes de coronavirus se siguen sucediendo este sábado en el que hay que sumar nuevos contagios en L’Hospitalet de Llobregat hasta llegar a los 107 casos en una semana, algunos de ellos en una residencia de ancianos, y en el detectado en Tudela a raíz de una boda que alcanzan ya los 31 positivos. No obstante, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha querido enviar un mensaje de tranquilidad porque las cadenas de transmisión del foco del brote de L’Hospitalet (Barcelona) “en estos momentos, están controladas”. A estos brotes hay que sumar otro en Ciudad Real, en Socuéllamos. El brote se inició con cuatro casos, ayer viernes se confirmaron dos casos más y hoy se elevan a 10 los contactos confirmados. Las comunidades autónomas continúan notificando nuevos brotes y entre los que más preocupan siguen estando los de Lleida, donde hay localizados una veintena, doce de ellos en empresas hortofrutícolas y cuatro en residencias de la tercera edad. Los hospitales de la región han registrado en las últimas horas cinco nuevos ingresos por coronavirus y ocho altas.

Además, a ello hay que sumar que otras dos embarcaciones gallegas con siete tripulantes que han desembarcado en el puerto de Santoña están en seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de Cantabria después de que un marinero de Burela haya dado positivo por coronavirus.



El País Vasco es la otra comunidad con uno de los brotes que ha centrado también la atención estos últimos días, el de Ordizia. Unos 200 vascos, no solo de este brote, con infección activa no podrán votar, como tampoco lo harán los infectados en Galicia.



Las responsables de Seguridad y de Salud de Euskadi han advertido en esta jornada de que los ciudadanos vascos infectados pueden incurrir en un delito contra la salud pública si votan.



El resto de electores irá con mascarilla a las urnas. La obligatoriedad de llevarla, a pesar de que se mantenga la distancia de seguridad, está cada vez más presente en los dirigentes autonómicos, no solo en los Cataluña, Baleares y Extremadura, que ya lo han ordenado.



Además, Aragón, Asturias, Cantabria y Murcia están estudiando poner en marcha esta medida, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado esta mañana que el próximo lunes trasladará al comité técnico el uso obligatorio como consecuencia de los rebrotes en España, que “obligan a ser precavidos”.