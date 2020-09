Bruce Springsteen vuelve al rock con un nuevo disco grabado en cinco días

El disco aún no verá la luz aún y habrá que esperar al 23 de octubre, pero los fans del músico americano ya tienen disponible el primer ‘single’, Letter to you, que también dará título al LP.

Este es el listado de canciones de ‘Letter to you’:

1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams

Springsteen, que está a punto de cumplir 71 años, lanzó otro trabajo en 2019, pero en solitario (‘Western Stars’). Desde que comenzó su exitosa carrera, el autor de ‘Born in the USA’, ‘Born to run’, ‘Hungry Heart’ o ‘The river’ ha sacado al mercado 19 discos de estudio suyos, a los que sumar cinco directos oficiales y cerca de una decena de recopilatorios.