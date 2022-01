'Brujas', la obra española que dura y dura en la cartelera argentina

Aunque interpreta su papel con estilo y con oficio. Es decir, chupa cámara cuando le toca, pero no opaca al resto de sus compañeras. Por cierto, como hacen todas las demás. Aprovechan su momento, pues todas lo tienen, para dar su pequeño recital actoral a su estilo y a beneficio del personaje y la historia. Y el nivel es alto pues en escena están Thelma Biral , Nora Carpena , María Leal y Sandra Mihanovich .

Ni ellas ni el director, Luis Agustoni , un clásico de la escena bonaerense, se olvidan de que el truco para que el público se lo pase bien no es que ellas se luzcan, sino de construir para que luzcan los momentos claves de la función. De hacer que la historia apoyándose en esos momentos, se desarrolle y fluya. De que transcurra hacia su final. Hacia su conclusión. Pues la función tiene que llegar al final, al desenlace, a hacer el oscuro.

La satisfacción o no con lo que tienen y han conseguido. Los argumentos y puntos de vista sobre los mismos, que parecen más de otros tiempos, de otras épocas, en las que España se abría al mundo, se hablaba de libertad y libertinaje. Y el destape, la presencia de desnudos en el cine, hacia estragos y forjaba fugazmente carreras actorales. Unas señoras que miran y viven todo eso con un punto ciertamente conservador y tópico, del barrio de Salamanca en Madrid o del barrio de Recoleta en Buenos Aires.

De ahí, la necesidad de una dirección que sepa hacia dónde quiere ir, y de unas actrices que sepan estar y decir en escena. Sepan hablarse e interactuar como si sus personajes, y no sus personas, estuvieran presentes en el escenario. Que es lo que se ve en el escenario del Multitabaris Comafí. Al menos lo que ven los ojos de un crítico español que no está contaminado por las trayectorias profesionales y vitales de estas actrices, sobre las que no tiene afectos ni desafectos.