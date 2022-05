Bruselas condena el espionaje ilegal pero rechaza investigar el uso de Pegasus en la UE

El telèfon del periodista Jamal Khashoggi va ser infectat per #Pegasus poc abans del seu assassinat. L'amenaça és molt greu. S'ha utilitzat sense control per règims autoritaris i democràcies. Pegasus i la democràcia no són compatibles https://t.co/XB39XTg0nU #CatalanGate pic.twitter.com/3xZbqqH39q