Bruselas excluye del veto a la pesca de fondo a 41 de los 87 caladeros por tener menos de 400 metros de profundidad

El Gobierno no reclamará una suspensión cautelar por razones jurídicas

Sin embargo, ha indicado que el Gobierno central no pedirá una suspensión cautelar de su entrada en vigor, prevista para el próximo domingo, aludiendo razones jurídicas para no hacerlo.

El sector alerta de la incertidumbre ante la inminente entrada en vigor

En cuanto a los espacios afectados, el patrón mayor ha dicho que “es una barbaridad, y no por lo grande de la superficie, si no que es una barbaridad y un sin sentido porque no hay informes científicos suficientes, no hay absolutamente nada que avale esa decisión”. “Es todo un sin sentido, que el único fin que persigue es hacer desaparecer la pesca de algunas zonas”, ha concluido.