Bruselas extenderá la suspensión de reglas de déficit y deuda un año más

Se trata de una medida que había adelantado The Financial Times y ha confirmado El País este jueves. Una medida que ha sido objeto de intensa discusión por parte del Colegio de Comisarios y que supondrá dos grandes factores: los Estados miembros podrán tener un déficit público mayor del 3% de su PIB y no se activará la senda de consolidación fiscal para reducir la deuda pública al 60%.