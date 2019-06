"¡Bueno, ya está bien!": la tremenda indignación de Wyoming tras comprobar que tiene UNA cosa en común con Ortega Smith

Wyoming protestaba así por el look que mostraba Ortega Smith —en una entrevista en La Razón—, en el que resaltaban unos tirantes casi calcados a los que utiliza habitualmente el presentador de laSexta.

“Vale que copien el discurso xenófobo de la ultraderecha europea, pase que copien el discurso machista de tiempos pasados, pero lo que no pienso admitir es que los políticos de Vox me estén copiando el look con tirantes”, ha protestado Wyoming, antes de lanzar un ”último aviso”: “Señor Ortega Smith, si va a copiarme hágalo bien... póngase también pezoneras, que al final del día los tirantes escuecen, se lo digo”, ha bromeado.