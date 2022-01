Bufandas, pijamas y otros accesorios para mantenerse 'calentito' durante la ola de frío

Westend61 via Getty Images/Westend61

Para mantenerse calentito dentro y fuera de casa, hemos seleccionado varias prendas y accesorios para no sacarte en todo el invierno.

Es una prenda imprescindible en invierno, y este modelo de & Other Stories es perfecto para combinar con cualquier tipo de prenda. Es de lana y cuesta 63,99 euros .

THE NORTH FACE

Un básico para mantener las orejas abrigadas que no puede faltar si aparece la nieve o las heladas. Conviene hacerse con uno de calidad como este de The North Face, marca especializada en deportes de nieve. Este modelo con pompón, que está disponible en verde jade y en negro, puede comprarse por 42 euros .

Despiertan filias y fobias a partes iguales, pero no hay nada más cómodo y calentito cuando el termómetro se desploma. Eso sí, si llueve, mejor dejarlas en el armario. Puedes comprarlas aquí por 209 euros .

No son solo imprescindibles para salir a correr o hacer deporte si el frío aprieta, también para teletrabajar o estar por casa. Incluso en los climas más extremos, pueden meterse por debajo de unos pantalones holgados. Este es uno de los modelos más vendidos en Amazon y cuesta 35,30 .

No hay nada mejor que llegar a casa y meter los pies en unas zapatillas forradas para tener los pies calentitos. En Pisamonas tienen en todos los colores con precios que oscilan entre los 20 y los 23 euros .

Quizás no sean los más estéticos, pero evitan una noche de frío bajo las sábanas. En Asos hay disponibles varios modelos de la marca New Look que rondan los 30 euros y son de todo menos viejunos.