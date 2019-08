Buffett y su predilección por empresas con ventajas competitivas

Si el coste de cambiar un producto o servicio por otro es mayor a la ventaja que obtendríamos con el cambio, nos encontramos ante un coste de sustitución. El ejemplo más cercano es cambiar de entidad bancaria: realizar el cambio es tedioso y no aporta gran cosa. Otro ejemplo muy interesante es el de las empresas que ofrecen servidores, como por ejemplo Oracle o Amazon Web Services. Dado que cambiar a otro proveedor sería un verdadero dolor de cabeza para sus clientes, las empresas aprovechan esta circunstancia para subir sus tarifas cada año.

Se trata simplemente de tener economías de escala, que permiten reducir los costes de producción. Esta es la única situación en la que somos mejores por cobrar menos, no más. Si pensamos en Inditex, por ejemplo, entendemos que su capacidad para ofrecer precios tan bajos es gracias a un volumen muy elevado. McDonald´s no podría ofrecer hamburguesas tan baratas si no vendiera decenas de millones de ellas cada día.