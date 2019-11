Burger King tiene un plan para hacerse con este 10% de consumidores a los que no había llegado aún

Con este movimiento, Burger King responde a una creciente tendencia hacia un menor consumo de productos de origen animal. Uno de cada 10 españoles se considera vegetariano y uno de cada tres ha reducido o eliminado el consumo de carne roja en el último año, según el estudio The Green Revolution. “Nos estamos adaptando a la demanda. No puedes ir en contra de las tendencias. Eso no significa que vayamos a dejar de vender carne”, ha confesado Hernández de Alba.

Este anuncio de Burger King no es el único lanzamiento en esta dirección del sector de alimentación. La cadena de supermercado Lidl lanzó en julio una nueva gama de productos vegetarianos y veganos bajo la enseña My Best Veggie. Por su parte, The Good Burger, la cadena de hamburgueserías vinculada a 100 Montaditos, lanzó en mayo una hamburguesa vegana llamada Beyong Burger, en alianza con Beyond Meat. Esta misma empresa colabora con McDonald’s en un proyecto similar en algunos restaurantes de Estados Unidos y Canadá.