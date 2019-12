Buscar la felicidad con el mapa equivocado

En esta sociedad de consumo, asociamos la felicidad a un estatus o la tenencia de determinados bienes. El bienestar estaría supeditado a la mejora constante de nuestras condiciones y posesiones. En este proceso, el estado deseado se posterga de manera no determinada. El consumo atrae consumo,y la voracidad resultante puede no tener fin. Tampoco nos engañemos, el poder adquisitivo no es un obstáculo para el bienestar, todo lo contrario. La precariedad económica siempre (o casi siempre) será un factor negativo para nuestro desarrollo personal.

4. Si todo te va bien, eres feliz . La felicidad no es lo que sucede ante la ausencia de sucesos negativos. Las dificultades, los obstáculos o la pérdida forman parte de la vida. Felicidad y tristeza no son conceptos antagonistas. La tristeza puede ser útil y adaptativa, su expresión nos puede ayudar a afrontar el cambio o la pérdida.

6. Para ser feliz tengo sólo tengo que desearlo con todo mi ser. Escribir mensajes positivos en el espejo del baño, pedir un deseo cuando pasa una estrella fugaz, o visualizar un logro para atraerlo. Muchas prácticas psicomágicas, y algunos libros de autoayuda, pueden hacernos creer que desear vehementemente equivale a conseguir. Sin embargo, creer a pies juntillas en la ley de la atracción universal (aquella que promulga que si deseas algo lo atraes porque el universo así lo considera) puede llevarnos a pensar que, si no conseguimos amor, dinero o salud, en definitiva, si no somos felices, es porque no lo deseamos bien o porque el universo no conspira a nuestro favor. Sí, amar a Paulo Coelho tiene un lado oscuro que puede llevarnos a la indefensión.