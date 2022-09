¡Búscate en la lista de los 20.000 andaluces que se van a librar de pagar el impuesto de patrimonio!

A mi me hacen una súper rebaja en el IRPF. El impuesto progresivo que pagamos todos. Bueno, todos no, porque supongo que sabrás que los que tienen pasta de verdad están en sociedades... ¿Tú no estás en sociedades? ¡Qué me dices!

Bueno, que a ti te han hecho una rebaja en el IRPF, ¿no te han dicho de cuánto? Te lo digo yo: aproximadamente de 3 euros más o menos al mes (haciendo un cálculo generoso). No está mal, ¿no?...