Busqué sexo por despecho en una 'app' de citas y acabé donando un riñón

Cuando Paul y yo nos volvimos a ver en el hospital después de la operación, sentí un alivio que no puedo describir con palabras. Me han dicho que tendría que estar orgullosa de mí misma. Pero no. Estoy agradecida. Le he dado más tiempo de vida a un buen hombre. Ahora está más sano y no tiene que pasar por la diálisis. Mi riñón está prestándole un buen servicio. Con suerte, aguantará muchos años.