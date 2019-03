Bustinduy renuncia a ser el candidato de Podemos a las europeas

El propio Bustinduy ha explicado en Facebook su postura: “Tras darle muchas, muchas vueltas, he decidido no seguir en este nuevo ciclo en la primera línea de la política institucional. Ha sido una decisión muy difícil, pues lo último que querría es defraudar la confianza de quienes me avalaron para presentarme a las próximas elecciones europeas”.

En este sentido, se confiesa: “A lo largo de este trayecto he cometido también muchos errores, y sé que necesitaré tiempo para entenderlos y aprender de ellos”. “Con todo, he intentado cumplir siempre con mis responsabilidades con seriedad, rigor y esfuerzo. Lo he hecho lo mejor que he sabido, y estoy seguro de que quienes me suceden lo harán también, lo harán mejor, y con más fuerza”, indica Bustinduy.

Y escribe en tono personal: “Por encima de todo, pienso en este momento en quienes ya no están, y especialmente en mi padre, que se fue poco después de mi entrada en el Congreso pero me ha acompañado cada día, en cada paso y cada palabra, con su aliento incondicional, con su ejemplo y su enseñanza de que siempre, siempre, siempre, todo se puede hacer mejor”.

“De corazón, muchas gracias”, se despide.