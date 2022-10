Buxadé: "El partido moderado en España es Vox"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este lunes que “el partido moderado en España” es Vox en contraste con el PP al que considera “federalista” y “elitista”, además de “radical” por apoyar la Agenda 2030.



Buxadé ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado en rueda de prensa por las declaraciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, sobre que su partido ha conseguido moderar a Vox al compartir gobierno con ellos en Castilla y León.



“Nosotros le estamos llevando a la moderación (al PP)”, ha subrayado el dirigente de Vox, para quien la coalición de gobierno en Castilla y León ha permitido que el PP se modere respecto a la Agenda 2030, a cuyas “ideas globalistas” se han opuesto frontalmente los de Santiago Abascal.



Buxadé, que coincide habitualmente con González Pons en el Parlamento Europeo, cree que esas afirmaciones del eurodiputado popular responden a que “no es tonto” y “sabe perfectamente que la internacional del PP está en franca caída”.



Ha recalcado que los populares podrán formar parte de los gobiernos de Suecia e Italia gracias a los conservadores, por lo que ha añadido que es “muy razonable” que González Pons entienda ya “de qué va la política europea”.



“Pero nosotros -ha insistido- ya éramos moderados, a nosotros no nos tiene nadie que moderar, hemos sido moderados desde el principio y los radicales son otros”.



El vicepresidente de Acción Política de Vox se ha mostrado por otra parte “contento” por el resultado de las elecciones de este domingo en Brasil, donde el expresidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva no ha conseguido la mayoría suficiente y tendrá que disputarse la Presidencia del país el 30 de octubre en una segunda vuelta con el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro.



Para Buxadé, se confirma que las encuestas en Brasil, que daban una mayoría holgada a Da Silva, no han tenido como finalidad saber la opinión de los ciudadanos, sino dirigir el voto.



El mismo “panorama mediático” que, según ha dicho, existe en España y que demuestra que “la redes sociales son uno de los pocos ámbitos de libertad para que fuerzas como Vox tengan un espacio”.



Igualmente, ha reivindicado el derecho de los ciudadanos a participar en los debates sobre cuestiones del día a día que les afectan y que durante 40 años han cerrado los partidos políticos y las élites, a las que también acusa de hacer una utilización “abusiva” de las instituciones y desentenderse de las necesidades reales.



“La situación es muy grave y las élites están agotadas. Nosotros queremos que ante los problemas reales, sean los españoles los que decidan”, ha insistido.



Una reivindicación que se recoge en el documento “España decide” que Vox presentará el próximo domingo en la fiesta anual del partido Viva 22, que ya cuenta con 22.000 participantes inscritos.