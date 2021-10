Todos los guiños de Pixar a otras películas en el tráiler de 'Lightyear'

Capitán América vs Buzz Lightyear pic.twitter.com/gkR02WehY8

Pero este no ha sido la única referencia que han encontrado los espectadores. También vieron un guiño a Star Wars en uno de los primeros aterrizajes de la nave e incluso hay quien vio el parecido de la caja de cartón de Buzz en Toy Story con la forma de la nave.

Para Evans, la participación en la cinta ha sido “un sueño hecho realidad”. “Cualquiera que me conozca sabe de mi amor por las películas de animación. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie. Verlos trabajar es magia, me pellizco todos los días”, ha explicado en un comunicado de prensa.