'Cacao & Spirits', doble placer

Siempre me fascinó ver cómo numerosas personas con la última copa de vino tinto degustan una pieza de chocolate de alto porcentaje de cacao. Y alguna vez les imité, pero sin encontrar el placer que ellos experimentaban.

Sin duda, cada uno disfruta como quiere y tal vez no busquen sumar sensaciones placenteras, sino tan solo gozar con ambos placeres. Me atrajo la idea de ver qué había de realidad o de mito en esta extraña armonía, pues el cacao es muy amargo y tapa completamente los sabores de un vino blanco. Pero me pregunté: ¿con el vino tinto ocurre lo mismo?

Para comprobarlo, pedí a un amigo repostero distintos tipos de chocolate, de distintas procedencias y con diferentes niveles de cacao, y me mandó unas coberturas de Cacao Barry, que utilizan habitualmente para sus elaboraciones los mejores reposteros de España, como Jordi Roca, de El Celler de Can Roca.

La familia Barry comenzó a elaborar chocolates, en 1842, seleccionando los mejores granos de cacao de África y posteriormente esta empresa fue adquirida por la emprendedora familia Le Carré en 1923, que extendió sus cultivos de cacao a América del Sur. En la actualidad, Barry Callebaut apuesta por que todas sus plantaciones sean de cultivo sostenible en 2025.

Nos llegaron 5 tipos de cacaos de la gama Origine: Ecuador 76%; Haití 65%; Venezuela 72%; Santo Domingo 70% y un africano, Ghana, del 40%. Este último, con un elevado porcentaje de leche y de azúcar, una golosina, que solo encontró acomodo con un delicioso moscatel de Alicante. Los otros chocolates eran mucho más amargos, sensación que se incrementaba según subía su porcentaje de cacao.

Cuando abríamos una botella de vino tinto en casa, guardábamos una copa al final para acompañarla con los distintos tipos de chocolates y ver cuál resultaba más armónico. Con una delicada garnacha de Gredos, todos los distintos orígenes de Cacao Berry marcaban mucho su amargor final, desapareciendo la frutosidad del vino; probamos con un potente Ribera del Duero reserva, y la suma de ambos taninos chocaron como dos trenes en dirección contraria. El vino se volvía acuoso, vacío, simple y amargoso, careciendo de atractivo.