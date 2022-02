Cachondeo con el gesto que hizo Ayuso antes de empezar su comparecencia

Ayuso señaló directamente a Pablo Casado y a su entorno de actuar de manera “cruel e injusta” contra ella: “No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de Gobierno, de corrupción. Hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia”.

“Las declaraciones que están publicando los medios provienen del entorno de Pablo Casado, y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además, lo hacen desde el anonimato”, recriminó.

En su comparecencia, más allá de sus palabras, Ayuso también dejó un momento que provocó el cachondeo en redes sociales. Cuando se quitó la mascarilla para comenzar su intervención, hizo un movimiento con la cabeza que fue comparado con alguno de Isabel Pantoja.

“Ayuso me ha recordado a la Pantoja, 🎶se me enamora el alma...se me enamoraaa”, afirmó en Twitter el usuario David Segovia, que fue el que compartió el vídeo del momento.

En un día ya ha superado las 60.000 reproducciones y ha dejado reacciones como estas: