Cachondeo con la "certeza" de Revilla ante la crisis del PP: "Es un lince"

De Feijóo, Revilla ha comentado durante la inauguración de la nueva biblioteca municipal en Los Corrales de Buelna que “a lo mejor no es aventurado decir que tenga que hacer algún congreso y que emerja alguna otra figura que no sea ni el señor Casado ni la señora Ayuso”. Para Revilla eso para nada “es descartable” y ha recordado que “como siempre hay un gallego en nuestras vidas, pues no es de extrañar que aparezca de nuevo”.