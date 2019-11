Cachondeo con la felicitación de Kiko Rivera a su hermana Isa Pantoja: "La peor de la historia"

Kiko Rivera, dj e hijo de la tonadillera Isabel Pantoja, ha felicitado a su manera a su hermana, Isa Pantoja, a través de su cuenta de Instagram.

Lo ha hecho con un texto en el que se sincera respecto a su hermana, con la que no mantiene precisamente una buena relación.

Esto es lo que escribió este viernes Rivera:

“No sabes lo que significa la palabra familia,tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho.

No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi ❤️.

Pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños”.