Un inglés más paracido a un spanglish que a la versión oficial de uno de los idiomas más usados en el planeta. En el primer vídeo, ante la atónita mirada de de Goldberg, el periodista la pregunta sobre su actuación en el encuentro: “And you autuesion how do you... are you?”.

En el otro vídeo, el uso de inglés no mejora, pero con la idea más clara le pregunta a Goldber qué piensa del partido que se acababa de jugar: “how do you think about the match?”, le plantea.