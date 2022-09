Cachondeo general en Twitter por el último 'fichaje' de Luis Enrique en la Selección

“Vais a oír la voz del míster. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a hablar bajo con gente que está lejos”, anunció el seleccionador en el gimnasio a los internacionales antes de que cada uno añadiese un pequeño dispositivo a sus chalecos.

“Para daros órdenes y consignas en posible correcciones, así no me dejo la garganta. Espero que no se acople mucho y que os pueda servir. Lo podéis oír, no tenéis que hacer nada, os saldrá papá por detrás”, añadió al más puro ‘estilo Luis Enrique’ en su charla con los jugadores.