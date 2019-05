Cachondeo por cómo ha llegado Martínez-Almeida al debate de Telemadrid

La batalla de las palabras, de los gestos y hasta de las llegadas a plató. No hay debate que no tenga sus anécdotas y el de Telemadrid con los candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid no podía ser menos.

Sin haber empezado el debate en sí, el candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida ha sorprendido con su llegada en moto a las instalaciones del ente público.

Fiel defensor de las motocicletas, ha utilizado este medio en su campaña en continuas críticas a la gestión de la movilidad y el tráfico por parte de la actual alcaldesa. Para la cita de este miércoles, Almeida ha aparecido perfectamente pertrechado con la equipación motera... y el traje debajo. Su gesto ha generado cachondeo inmediato.