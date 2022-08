¿Cada cuánto deberías lavarte la cara?

Aunque el número de veces al día que debes lavarte la cara es el mismo para toda clase de pieles, la forma de limpiarla será diferente.

La limpieza de por la mañana debe ser suave y delicada. “Recomiendo usar agua micelar por la mañana, siempre que te hayas hecho una limpieza y una rutina de cuidado de la piel la noche anterior”, resume Yadav. “La piel puede acumular bacterias mientras duermes, sobre todo si la funda de la almohada no está limpia, pero el agua micelar debería ser suficiente para limpiar esa clase de suciedad, así como el exceso de grasa que tu piel pueda haber producido mientras dormías”.

Tu limpieza matutina también ayudará a que los siguientes productos de cuidado de la piel hagan mejor su trabajo. “Si no empiezas el día con la piel limpia, la eficacia de tus sueros y de tu protector solar quizás no sea la óptima”, advierte Darden. “Además, no eliminar el exceso de grasa e impurezas que se acumulan durante la noche puede provocar la obstrucción de los poros”.