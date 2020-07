Cada loca con su coronavirus

De pronto se me heló la sonrisa: era la metáfora literal, perfecta, acertada, coloreada, de las medidas que los diferentes gobiernos y la humanidad en general está tomando para defenderse del coronavirus. La arbitrariedad, por parte de la autoridad, de abrir bares y restaurantes, pero no las escuelas, por ejemplo; decidir que puedes ir al cine sin peligro pero no tomar algo en la terraza de un bar (o al revés) por parte de una particular. En fin.

Los países que han reaccionado mejor —pienso en Nueva Zelanda, Islandia o Alemania, por ejemplo, y en sus respectivas dirigentes, Jacinda Ardern, Katrín Jakobsdottir y Angela Merkel—, simplemente han pintado con más coherencia y determinación el círculo, las circunferencias, y lo han explicado tan honradamente como han podido partiendo de la base de que la población es inteligente.

En la piel de toro apolillada, cutre y piojosa donde habito, en esta pobre, sucia, muy triste y desgraciada tierra, los diferentes gobiernos discuten y se pelean por si las cañas de la estacada deben medir treinta y tres o cuarenta y ocho centímetros y medio, si tienen que ser más o menos altas, o más o menos tupidas. Unos tribunales de justicia y una fiscalía que dejarían horrorizado y aturdido al mismísimo Kafka dictaminan qué cañas y palas, sí, pero rastrillos, no. O en todo caso, de palas de color amarillo ni hablar; si acaso, rojas o verdes. Y los rastrillos, si es que no hay más solución, siempre, siempre azules y de ningún otro color. Comencé a mirar al viejo y a la vieja con otros ojos.