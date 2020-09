Cada paso que dé puede salvarle la vida

Este estudio no ha buscado caracterizar las causas de muerte. Se ha limitado a constatar la existencia de un fuerte vínculo entre mortalidad e inactividad física. Y sus conclusiones son claras: es muy importante no pasar demasiado tiempo sentados, trabajando o viendo la televisión, y mantenerse lo más activos posible. Si no podemos desarrollar mucha actividad, eso no debe ser motivo para no hacer ninguna: todos los pasos que demos, aunque sean unos pocos, reportan beneficios.