Hallan en Nueva York decenas de cadáveres en descomposición dentro dos camiones

Según la policía, los cuerpos estuvieron en los camiones de alquiler durante más de una semana, estaban en algunos casos en estado de descomposición y fue lo que causó el mal olor. Los camiones refrigeradores están siendo usados por hospitales y funerarias durante la pandemia para mantener los cuerpos en buen estado mientras las familias esperan para poder enterrar a sus seres queridos, en lugar de tener que incinerar los cuerpos o que la ciudad disponga de ellos si no son reclamados. Los agentes creen que la mayoría de los cuerpos en los camiones frente a la funeraria de Brooklyn son de personas que han muerto por el coronavirus. Personal del Departamento de Salud acudieron al lugar junto con la policía, que cerró la calle frente a la funeraria Andrew T. Cleckley Funeral Services, en el vecindario de Flatlands, en el distrito de Brooklyn. Un portavoz de la funeraria indicó a la cadena ABC que debido a la cantidad de muertes por el COVID-19 se han quedado sin espacio en el interior del establecimiento, aunque rechazó concretar cuántos cuerpos tiene en este momento.

No obstante, negó que haya cuerpos en los camiones y aseguró que allí han colocado muebles que han tenido que sacar de la funeraria por falta de espacio.



“En las últimas dos semanas, he visto de 30 a 50 cuerpos siendo movidos dentro y fuera, dentro y fuera, es mucho”, indicó una vecina del lugar.



El Departamento de Salud del estado, que regula a las funerarias, informó de que fue notificado del problema de almacenamiento de fallecidos y que “la funeraria está haciendo arreglos alternativos”.



Aunque la policía ha dicho que no se ha cometido ningún crimen, inició una investigación por la cantidad de cuerpos almacenados sin refrigeración.