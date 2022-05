Cae Mariupol: por qué es tan importante la primera gran victoria de Putin en Ucrania

“Cuando los rusos sientan que han concluido con éxito esa batalla, habrán completado un puente terrestre desde Rusia a Crimea y verán esto como un gran éxito estratégico”, añade. Es, recuerda, el principal propósito de Putin con esta guerra, más allá de su reivindicación de “desnazificar” el país y el Gobierno de Volodimir Zelenski o de alejar sus pretensiones de entrar en la OTAN. Al apoderarse de Mariupol, sostiene la analista, “Rusia también termina con el control total de más del 80% de la costa del Mar Negro de Ucrania, cortando su comercio marítimo y aislándolo aún más del mundo”.

A Putin los planes no le han salido como esperaba, no ha tenido un paseo militar, y por eso ha hecho lo posible por asegurarse esta victoria “como fuera”, incluso con métodos “medievales”, como dejar a su población sin víveres. “Ha golpeado Mariupol con artillería, cohetes y misiles, dañando o destruyendo gran parte de la ciudad; no había luz, agua potable, medicinas... Podíamos haber llegado a una rendición por hambre si no se hubieran logrado las evacuaciones. En pleno siglo XXI”, remarca. No es nuevo, Rusia sabe de asedios así en Chechenia o Siria.