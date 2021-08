Cómo calmar de verdad el picor de las picaduras de mosquito

boonchai wedmakawand via Getty Images

Una vez que esta situación ya no se puede evitar, muchos no saben qué hacer cuando ya ha habido picadura y la quemazón resulta insoportable.

Existen varios remedios naturales, como echar sobre la picadura vinagre o bicarbonato, que se difunden cada verano entre los conocidos y familiares pero los especialistas lo dejan claro: no es la mejor idea.

“Tenemos productos que han sido formulados para minimizar las molestias, no aconsejamos recurrir a este tipo de remedios”, explica Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia , y experta en dermofarmacia.

A pesar de que no aconsejan aplicar remedios caseros, sí que recomiendan aplicar frío. “El frío alivia siempre que haya inflamación así que sí podemos usarlo para que baje el habón y se calme. Nunca poner hielo directamente sobre la piel, siempre debe estar protegido con un tejido”, explica.

En el caso de los antihistamínicos —medicamentos para reducir las reacciones alérgicas—, señala que no pueden tomarse sin prescripción médica. Sin embargo, las cremas antihistamínicas sí que son efectivas para disminuir el picor.

¿Por qué hay gente a la que le salen habones más grandes?

No a todo el mundo le pican los mosquitos de la misma forma ni tampoco la piel reacciona igual. “Científicamente no hay una respuesta concluyente sobre por qué pican a unas personas y a otras no. Sabemos que los mosquitos se sienten atraídos por los olores, por lo que tener un olor corporal fuerte o especial, sudar mucho, usar perfumes con olores dulces o fuertes… puede ser un factor de atracción”, explica Escalante.