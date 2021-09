Calviño alucina: la vicepresidenta, atónita tras lo que hizo Espinosa de los Monteros en el Congreso

“Señora vicepresidenta primera, bienvenida, me alegra mucho poderme dirigir a usted, no como ayer”, arrancó el Espinosa de los Monteros, cuya primera frase provocó que Calviño frunciese el ceño sorprendida.

″¿Usted estuvo? ¿Sí? ¿Contestó usted mi pregunta? Es que no me acuerdo. ¿Sí? ¿Contestó usted mi pregunta? Me resulta francamente sorprendente porque no estaba usted cuando yo realicé la pregunta”, dijo Espinosa de los Monteros.

“Por desgracia, no tuve la ocasión de formularle la pregunta que estaba estipulada porque usted, como tantos otros ministros del Gobierno, decidieron no comparecer en la sesión de control”, agregó el portavoz de Vox.

Espinosa de los Monteros se refiere a la sesión de control celebrada en el Pleno del Congreso un día antes, el miércoles, cuando Calviño, que sí asistió al mismo, contestó sólo a la pregunta que le hizo Cuca Gamarra, portavoz del PP.

De los Monteros sí hizo una pregunta, pero no encontró el silencio como respuesta, sino que fue dirigida al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Eso sí, durante su intervención, el portavoz de Vox reprochó al Ejecutivo que su cuestión no fuera contestada por la vicepresidenta primera: “Yo hoy había formulado una pregunta a la vicepresidenta del Gobierno ―no a usted―, y me decepciona que no la conteste porque, además, no es que esté de viaje

―está hoy aquí, ejerciendo de presidenta del Gobierno en funciones―, sino que se esconde detrás de usted para no contestarme. Cualquiera pensaría que tiene algo que ocultar, o que tiene miedo, o a lo mejor lo que le pasa es que está en desacuerdo con su propio presidente del Gobierno”.

Según informa Europa Press, el Gobierno derivó a Bolaños la pregunta, referida a por qué se retiró la bandera de España de la comparecencia de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat.