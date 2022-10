Calviño se explica tras su dura y aplaudida intervención contra Espinosa de los Monteros

Su respuesta no dejó indiferente a nadie: “Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este Gobierno. Pues tiene que revisar usted a sus amigos”.

″¿Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el Salario Mínimo Interprofesional? ¿Que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias ala reforma laboral? ¿No conoce a nadie que se beneficie de las becas? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de la inversión en educación? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad pública, del transporte público gratuito, de las ayudas a los autónomos, de los ERTE?”, recitó Calviño.