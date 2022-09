Calviño se queda con esta cara al escuchar la comparación que hace Espinosa de los Monteros

El dirigente de la formación verde ha comenzado su intervención tirando de ironía para transmitirle a la vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño la felicidad de los españoles por el rumbo que está tomando la economía del país. “Los españoles hablan del fuerte crecimiento del PIB español. Me paran por la cara y me dicen que le dé a usted las gracias por lo que está creciendo España, por lo barata que está la cesta de la compra, cómo disfrutamos pagando tan poco por la gasolina, el gas o la electricidad... ¿Cuándo cree usted que va a entender que su mensaje triunfalista sobre la economía no tiene nada que ver con la realidad de los españoles?”, le ha preguntado Espinosa de los Monteros.