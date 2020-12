Calvo afirma que el discurso del rey fue “claro y tranquilizador”

MARISCAL via Getty Images

MARISCAL via Getty Images Felipe VI saluda a Carmen Calvo, en presencia de Pedro Sánchez, en un acto en la Zarzuela, en 2018.

“Cuesta mucho reconocer al PP”

Calvo también ha valorado el inicio de la vacunación contra el coronavirus en nuestro país. Dice que es una “operación inédita en la historia de la humanidad” pero a la que se está pudiendo responder “con contundencia”, pese a su “complejidad”. “Lógicamente, tendrá sus avatares, como casi todo. Pero lo importante es que las vacunas empezaron ayer”, ha comentado, en relación al retraso en la llegada de nuevos viales por un problema de reparto desde la fábrica de Pfizer en Bélgica.

A finales de verano, añade, estaremos en condiciones de tener una población “que, ya inmunizada, pueda responder a lo que nos ha ocurrido”.

Ante las críticas del PP al proceso, por el reparto de dosis y por el exceso de propaganda en el traslado, sostiene Calvo que le “cuesta mucho trabajo reconocer al PP, que fue partido de tanta importancia”, porque “no está en la oposición, sino que está en la destrucción casi”, incluso cuando era un día de fiesta en España y Europa. Habla de tono “radical” y “extremo”. “Ya sabemos lo que van a decir, es no y no”, denuncia.

Repara, además, en que hay dirigentes regionales de la formación que alcanzan acuerdos mayoritarios, por ejemplo, en el Consejo Interterritorial de Salud, pero luego está la otra “línea” de crítica constante.

Lo que diga el BOE

Sobre los problemas de entendimiento entre los partidos que forman el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, la vicepresidenta primera ha querido normalizarlos. Se dan, insiste, incluso entre ministros del mismo partido, “exactamente igual”, pero lo importante son “los resultados, las leyes, los recursos que movilizados”. “Que somos dos partidos distintos lo sabe todo el mundo”, quita hierro.

Los “ajustes” ya los ha vivido con compañeros socialistas, dice que lleva tres años y “este tipo de cosas nos pasan cada día”, con aliados y sin aliados, “pero al final lo que importa es lo que va al BOE, lo que en un año este gobierno ha colocado encima de la mesa”.

Y respecto a si llegará el indulto a los políticos presos por el procés antes de las elecciones catalanas, el 14 de febrero, ha garantizado que se trata de un proceso sin fecha, que no mira si hay o no comicios. “Es un derecho que está regulado y a cada quién le corresponde su parte, a la fiscalía, a la sala y al Consejo de Ministros”, indica. “El derecho de gracia es un derecho que tienen todos los ciudadanos (…) Los plazos de un indulto no están en función de unas elecciones”, remarca.

También recuerda que estos indultos se han dado en todos los Gobiernos anteriores y “hay precedentes de todo signos”, con informes previos favorables o contrarios, como el de la fiscalía del Supremo recién conocido. Un cuerpo, abunda, que hasta identifica un delito que el propio Supremo “no había identificado”.

Calvo también ha valorado la Ley Trans. Sin duda, dice que las transexuales “son mujeres”, aunque “otra cosa diferente es hacia dónde se tiene que dirigir el movimiento feminista”.