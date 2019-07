La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha insistido este lunes -en la Cadena Ser- en que la única alternativa posible de Gobierno es Pedro Sánchez y, tras matizar que no suman junto a Unidas Podemos, ha afirmado que quieren que haya un nuevo Ejecutivo “en julio”: “No nos van a mover de esta posición”, ha explicado Calvo, quien niega que el PSOE se plantee “otro escenario”.

No vamos a movernos de esta posición, porque si nos movemos de esta posición, a quienes quieran obstruir y no estén en la labor de ser responsables les estamos diciendo que contemplamos un escenario que seguramente la gente no contempla”, ha explicado Calvo, en alusión a la repetición de elecciones.

Para Calvo, quien ha definido los resultados de los comicios como el material de trabajo para los políticos en España, es importante que el debate de investidura -cuya fecha se sabrá mañana tras la reunión de Pedro Sánchez con Meritxell Batet- “sea seguido por los ciudadanos, aunque estemos en pleno verano”.

“Se tiene que acabar lo de vencedores y vencidos: las únicas derrotas y victorias se dan en las urnas”, ha sentenciado.