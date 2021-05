Calvo describe la campaña del PP: "Cañas, no encontrarte con tu ex y abrelatas de berberechos"

Esta alusión directa al eslogan electoral del PP -“Libertad”- no fue la única que ha formulado Carmen Calvo en sus declaraciones. Ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre qué ha fallado en el mensaje del PSOE para convencer a los electores, la vicepresidenta segunda ha comentado que no han querido entrar en el juego de una “derecha sin proyecto”, con una campaña que “ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelatas de berberechos”.

Sobre Pablo Casado y la extrapolación de resultados

Calvo también ha respondido a los comentarios del líder del PP, que durante la celebración electoral apuntaba que este sería el comienzo del fin del ‘sanchismo’. La socialista ha sentenciado que si algo queda claro de estas elecciones es que “el señor Casado es el número dos del Partido Popular” y que “ha permitido que la señora Ayuso llegue al discurso más radical de la derecha española”. Además, ha recordado que “son unas elecciones territoriales que las ha ganado el PP con el discurso de Vox”.