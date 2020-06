“Fuimos muy contundentes desde el Gobierno cuando la OMS decretó la pandemia. Confinamos. No había otra manera democrática que decretar la alarma. En este Gobierno nos planteamos que todos contribuyamos con nuestra parte. Ante una situación grave el Gobierno puede decretar la alarma en una parte del territorio, si no en todo”, ha explicado.

En referencia a los brotes activos, Calvo ha asegurado que están controlados. “Lo importante es tenerlos controlados muy rápido, detectaros y rastrearlos. Esta es ahora la normalidad. El debate falso que se hizo al inicio del estado de alarma de que se podía limitar la movilidad de los españoles dijimos que no era verdad”, ha añadido.

Con todo, la vicepresidenta ha explicado que por el momento el país se encuentra “en una situación” que entra “dentro de lo previsible”, por lo que no haría falta recurrir de nuevo al estado de alarma.

“Tenemos que ser ejemplares todos. Esta enfermedad lleva añadida la extrañeza de una forma de vivir que es diferente. Quienes hemos estado en un hospital contamos lo mismo”, ha explicado la ministra que vivió en primera persona la enfermedad.

“Al principio me daba pudor. He vivido miedo personal, pero estar ocupada en todo lo que tenemos que hacer ayuda. El miedo paraliza, es bueno que no nos escondamos. Los que hemos estado muy asustados no debemos ocultarlo. A mí el aire frío me sigue molestando”, ha reconocido.