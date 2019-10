Terminar sus estudios, empezar las prácticas y encontrar un empleo. Ese es el deseo de todos los jóvenes de nuestro país. Y si las prácticas pueden ser en el extranjero, mejor que mejor.

La Cámara de Comercio de España hace años que puso en marcha, dentro de su Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), el Plan de Movilidad, estancias temporales en cualquier país de la Unión Europea que persiguen la mejora de las condiciones de empleabilidad de los jóvenes y facilitan su incorporación al mercado laboral de forma estable y duradera en el tiempo.

Diego Mata López concluyó en el mes de mayo su beca de seis meses en Londres, trabajando en el Banco Sabadell de la City. “Un amigo de la universidad consiguió una beca de prácticas en Irlanda del Norte gracias a la Cámara de Comercio. Entonces yo también la pedí. Tuve una entrevista con dos banqueros y me cogieron. En cosa de poco más de una semana, me tuve que ir para allá. Lo hice sin pensármelo dos veces. Acababa de terminar unas prácticas, estaba buscando trabajo y mejor oportunidad que esta no iba a encontrar”.

Cuando se marchó, Diego ya tenía bajo el brazo su título en Grado de Comercio por la Universidad Complutense y tocaba comenzar a ganar experiencia arriesgando. “Las dos primeras semanas fueron intensas porque no tenía casa y vivía en casa de un amigo. Pero me acogieron muy bien allí y el que era mi jefe, el jefe de los becarios, Jorge, se preocupaba mucho de nosotros, tanto en cuestiones de trabajo como de fuera”.

¿En qué consisten estas becas del Plan de Movilidad? Todas las Cámaras de Comercio de España gestionan estas becas. Los candidatos pueden disfrutar de un periodo de formación práctica o de un contrato laboral. Además, los seleccionados reciben una ayuda económica —dependiendo del nivel de vida del país de destino— como contribución a los gastos de viaje (ida y vuelta) y manutención durante su estancia en el extranjero, y también se incluye un seguro con cobertura de accidentes, asistencia de viajes y responsabilidad civil durante la estancia.

“Esto me ha servido para tener una buena experiencia y cuando ven tu curriculum en otras empresas y ven dónde has estado les llama bastante la curiosidad. Si te gusta el mundo de la banca es un buen lugar para empezar porque tocas todos los ámbitos. Trabajábamos en banca corporativa y tocábamos gestión comercial, expedientes de riesgos, acudíamos a las reuniones de los viernes de los banqueros para presentar los negocios...”, concluye Diego. Ahora trabaja en el Banco Sabadell en Madrid, que según cuenta “tiene que ver porque es el mismo banco pero tienen muy diferenciado el banco de Londres y el nacional”.

Y a ti, ¿en qué país europeo te gustaría pasar un año de prácticas? ¡Vota!