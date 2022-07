Vivir con un DNI que no te identifica: la dura realidad de las personas trans

“Salí del registro con el DNI en la mano. Nunca con la cabeza tan alta. Estaba acostumbrada a esconderlo, hasta en la tarjeta bancaria tenía puesta las iniciales para que no me lo pidieran. Y en ese momento estaba como loca por querer mostrarlo, donde fuera, con el carné en los dientes”, relata para El HuffPost.

El DNI parece un solo trozo de plástico que hay que mostrar en algunos trámites pero su significado va más allá. “Todos esos momentos con un DNI que no nos identifique son vergüenza y humillación”, explica. "¿La vida te cambia? No, lo siguiente”.

Un proceso largo que empezó con 17 años cuando inició el tratamiento hormonal. A partir de ese momento, su vida y su DNI no correspondían. “Llegas a convivir con esa realidad, pero es algo que no se merece nadie”. Por el camino explica que encuentras rechazos y ausencias pero es consciente de que “la culpa no es tuya, es de terceros”. Ahora, a sus 62, casi 63 años, es algo de lo que no se arrepiente y recomienda poner la vida en una balanza y hacer lo que una deba porque el resto “son tiempos de lamentos y arrepentimientos”.