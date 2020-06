Seis sencillos cambios en tu rutina para dormir mejor, reducir el estrés y comer con menos ansiedad

No hay que decirle a la gente que tiene que cambiar, hay que decirle a la gente que puede cambiar. Y no sólo que puede cambiar, sino cómo hacerlo con pequeños gestos y cuáles son los resultados que obtendrán si los siguen.

1. Elimina el azúcar

2. Deja de usar el ascensor

“No lo uses para nada. Como si no existiera. Como si se hubiese ido la luz”. No es por quemar calorías, es para estar activo. “Hay una cosa muy importante: una hora de deporte al día no compensa las ocho horas que pasas sentado. El daño que produce estar sentando no se compensa yendo al gimnasio a hacer bicicleta una hora, hay que moverse durante todo el día”.