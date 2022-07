Los cambios de Instagram por los que famosos e 'influencers' ponen el grito en el cielo

GOCMEN via Getty Images/iStockphoto

GOCMEN via Getty Images/iStockphoto

Si en los últimos días has dedicado algún rato a hacer scroll en Instagram, es muy posible que tanto en el muro como Stories te hayas topado con la frase Make Instagram Instagram Again (Hagan que Instagram sea Instagram de nuevo) o con algún famoso o creador de contenido, Kardashians incluidas, lamentándose de cambios en la plataforma.

Tres grandes cambios

“Si estás viendo una nueva versión a pantalla completa del feed o has oído hablar de esto, que sepas que es un test para un pequeño porcentaje de usuarios. La idea es que una experiencia más a pantalla completa, no solo para vídeos sino también para fotos, puede ser más divertida y atractiva. Pero aún no está del todo bien y tenemos que mejorarla antes de lanzarla al resto de Instagram”, comienza aclarando.