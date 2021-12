La reforma de la ley de tráfico: estos son los 9 cambios que tienes que saber ahora

La reforma de la Ley de Tráfico del 2015 pronto será una realidad. El Congreso votará este jueves el último trámite para su aprobación definitiva, después de que se hayan aprobado distintas enmiendas en el Senado. El nuevo texto legal llegará acompañado de distintos cambios, desde el aumento de la pérdida de puntos de por distintas infracciones a un nuevo estrechamiento del cerco sobre los dispositivos de detección de radares.

Estos son los cambios en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad que te afectarán a partir de ahora y algunos de ellos tienes que saberlos para no llevarte una sorpresa... o una multa.

1- Adiós a los 20 kilómetros de margen para adelantar

Probablemente sea la mayor modificación, y la más polémica, que acompaña a la normativa de tráfico. A través de una enmienda del PSOE, se eliminará el margen de 20 kilómetros por hora para realizar adelantamientos que existe en las carreteras convencionales. No obstante, este punto todavía debe recibir el visto bueno del Parlamento, por lo que podría decaer.

2- Endurecimiento por arrojar objetos a la vía

Mediante otra enmienda se endurecerá la sanción por tirar objetos o elementos a la carretera que puedan provocar incendios o accidentes. La pérdida de puntos se eleva de los 4 a los 6.

3- La seguridad de los ciclistas

La modificación del texto también tiene en cuenta la seguridad de los ciclistas. Se restarán 6 puntos del carnet si un conductor adelanta a uno o un grupo de ellos sin guardar la debida distancia de seguridad de 1,5 metros. También se castigará con la misma sanción que un vehículo entorpezca su circulación.

4- Olvídate de usar patinete en las aceras

Aunque es una norma que ya venían recogiendo distintas ordenanzas municipales, ahora queda totalmente estipulada en una ley nacional. Se prohíbe circular por las aceras con vehículos de movilidad personal como los patinetes.

5- Y mucho menos de usar el patinete sin protección

Con la nueva ley también será obligatorio que los usuarios de vehículos de movilidad personal, como patinetes, lleven casco.

6- Usar el móvil conduciendo será aún más grave

También habrá cambios en la retirada de los puntos si te pillan consultando el móvil o hablando por este mientras estás al volante. Ahora serán seis menos, pero además se establece una novedad. La sanción se impondrá si se está conduciendo con él en la mano.

7- Más puntos retirados para los que no lleven cinturón o casco

La sanción por no llevar puesto el cinturón de seguridad ahora será de cuatro puntos, pero el aumento no afectará solo a este elemento de seguridad. También se retirará la misma cantidad a los conductores de vehículos que no aseguren adecuadamente los sistemas de retención infantil (las sillitas para niños) o aquellos que no lleven casco en caso de ser necesario (por ejemplo, motociclistas).

8- Los mecanismos de detección de radares

Sin duda, otro de los cambios más sonados de esta reforma legislativa. La nueva sustituye la infracción grave consistente en “utilizar” mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de “llevar en el vehículo” esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción.

9- Cursos online para obtener el carnet y fomentar la concienciación

Una gran novedad de cara a la realidad que ha impuesto la pandemia. Mediante una disposición adicional se recoge que para la obtención del carnet “se podrán establecer cursos de concienciación y sensibilización, que podrán impartirse también online siempre que se asegure la interacción a través de un aula virtual”. El contenido y forma de los mismos se determinará reglamentariamente, previa consulta a los expertos de seguridad vial, así como a las asociaciones de víctimas.