Cameron Diaz: "Mi aspecto es lo último en lo que pienso en mi día a día"

VALERIE MACON via AFP via Getty Images

La intérprete, de 49 años, calificó lo que rodea a Hollywood como una “trampa” y aseguró ser “una víctima de toda la cosificación y explotación social a las que están sujetas las mujeres”. Admitió también que en alguna ocasión ella misma ha caído en ellas: “Es difícil no hacerlo”.

Como reflexionó, “es difícil no mirarte a ti misma y juzgarte comparándote con otros estándares de belleza”. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha liberado de esas ataduras: “En los últimos ocho años he estado como salvaje. ¡Soy como un animal salvaje, como una bestia!”.

Por su profesión, el tener que pasar tantas horas al día sentada frente un espejo terminó volviéndose “tóxico”: “Simplemente empiezas a alejarte de eso. Y dices ’¿Por qué estoy aquí sentada siendo tan mala conmigo? Mi cuerpo es fuerte, es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a tratarlo mal cuando me ha llevado tan lejos?”.

Según contó, en la actualidad no le da ninguna importancia a su aspecto”: “No me importa”. “Literalmente, es lo último en lo que pienso en mi día a día”. Diaz aseguró que “no hace nada” para cuidarlo y que ni se lava la cara. No sigue rutinas de belleza y sus “millones de productos”, básicamente, acumulan polvo en los estantes.