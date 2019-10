De qué va esta 'no' campaña

Pero, sobre todo, esta campaña viene marcada por Cataluña . La sentencia del procés se ha engullido todos los mítines, y especialmente la reacción violenta en las calles de Barcelona. Se esperaba una movilización masiva, pero en los cuarteles generales de los partidos no se imaginaron, para nada, esas fotografías con fuego y barricadas en zonas tan emblemáticas como Urquinaona, Las Ramblas o Via Laietana.

Pero no… No estamos hablando de eso. A pesar de que no haya banderolas por las calles, a partir de esa medianoche que da comienzo al viernes los partidos ya podrán pedirte oficialmente el voto. Y van cuatro veces en cuatro años. Arranca la campaña más corta, inédita y hasta ahora desapercibida que habrá vivido el país. Huele a 10-N.

Abriendo telediarios y portadas, a excepción del jueves y el viernes, cuando se produjo el otro hito que va a marcar estas elecciones: la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. 44 años más tarde, el dictador ha sido trasladado del conjunto monumental en el que estaba enterrado junto a miles de sus víctimas. Era una de las grandes promesas que hizo Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa, pero el culebrón judicial ha llevado a que se produzca apenas dos semanas antes de que los españoles vuelvan a poner la papeleta. Y los socialistas esperan que sirva para movilizar a un electorado de izquierdas decepcionado por no alcanzar un pacto con Unidas Podemos.

Estos días vuelven también las coletillas de “no miramos las encuestas, son fotografías de un instante, están manipuladas para marcar tendencias”. Pero sí, todos los políticos desayunan con los sondeos -de medios e internos- y escrutan todos sus datos para ver dónde pueden rascar. ¿Y qué nos dicen? Todas reflejan que el PSOE volverá a ganar las elecciones, pero en el mejor de los escenarios repetiría el resultado del 28-A (123 diputados).

Lejos quedan aquellos días en los que en La Moncloa se hablaba de lograr en una repetición hasta 140 asientos en el Congreso. El tema catalán no se ha convertido en el factor que diera más respaldo a Sánchez con su relato de la estabilidad y, además, la gestión no está suponiendo un revulsivo electoral. No puede aplicar por ahora medidas contundentes como el 155 al no haber traspasado la ilegalidad la Generalitat y las imágenes de descontrol en las calles le perjudican en el resto del país. En varias federaciones del PSOE empieza a preocupar el resultado y que no se logre ese objetivo de una gran victoria de la “mayoría cautelosa”, como dicen los gurús de Sánchez.

El subidón del PP y Vox

En los sondeos hay un partido que consigue una subida espectacular: el PP. Respeto al 28-A, ahora estaría en torno a los cien diputados -hace seis meses solo logró 66-. Con un Pablo Casado que ha cambiado totalmente su estrategia respecto a aquellos comicios y que se ha dejado hasta barba para presentar un perfil más institucional. El líder de Nuevas Generaciones se hace hombre y además empieza a no airear temas que le quitan votos por polémicos como el aborto. La máxima de Génova 13 estos días: más economía, menos ideología.