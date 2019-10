La noche de los políticos vivientes

Cae la noche. Habitaciones oscuras, telarañas en las esquinas. Dicen que un día alguien allí fue feliz hasta que un espíritu se adueñó de su alma. Sientes un aliento, te das la vuelta… ¿La puerta estaba cerrada antes? Una luz parpadea. ¿Hay alguien ahí? ¿Es la voz de una niña? ¿Quién se ríe poseído? ¡Noooooo! ¡Ayudadme! ¿Qué quieres de mí?

Y, de repente, se acercan por detrás y te susurran… “Quiero tu voto”. La política española no defrauda a nadie y el guionista que mueve los hilos ha querido que este arranque de campaña sea la noche de Halloween. No son zombies los que te miran, son los candidatos dispuestos a beberse tu sangre para que el 10-N La Moncloa sea su propia The Haunting of Hill House.

Los líderes de los partidos llegan después de haber dejado el Congreso de los Diputados comoEl Orfanato, vacío y disuelto tras seis meses en los que como zombies nadie se ha puesto de acuerdo, abocando al país a una repetición electoral y a sus cuartas elecciones generales en cuatro años. ¡Aggggggggh!

Una historia de miedo televisada y que principalmente tuvo como protagonistas a Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), cuya negociación estuvo a medio camino entreEl silencio de los corderos y Rec. Digno de un remake para Freddy vs. Jason. Y una consecuencia compartida junto a Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs): la clase política es el segundo problema ya para los españoles, según el CIS, y la inestabilidad, el sexto.