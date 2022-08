Cañada Real, la oscuridad del vecindario que deja en evidencia a Ayuso

Desde la empresa encargada del suministro, Naturgy, han declarado a El HuffPost vía correo electrónico que “la compañía nunca ha cortado el suministro eléctrico”. Y técnicamente no es un corte, ya que lo que hizo la compañía fue instalar unos limitadores de potencia con un rango muy bajo que hacen que el suministro se tope enseguida. Pero la realidad es otra cosa. “No les gusta escuchar la palabra ‘corte’, pero en la práctica es lo que es: le das al interruptor y la luz no llega”, concluye López de la Usada.

Ese sector se puede considerar afortunado, ya que Naturgy les restituyó un tercio de la potencia que les llegaba y con eso los vecinos se han autogestionado para poder tirar en el día a día. Muchos de ellos, como Miguel, también han instalado placas solares. “6.500 euros me he gastado de mi bolsillo”, cuenta este hombre que cotizó durante 32 años como tapicero.

En el sector VI, sin embargo, el corte es total. Y se deja notar en la salud de los vecinos de una manera devastadoras tanto en verano como en invierno, según recoge un estudio de campo realizado por la Plataforma Luz Ya. “Infecciones respiratorias e intoxicaciones por monóxido de carbono en invierno, intoxicaciones alimentarias por no poder conservar lo alimentos en verano, problemas vasculares, circulatorios...”, López de la Usada enumera una lista de dolencias que parece no tener fin.

Buena convivencia interna, estigma desde fuera

″¡Haciendo lo que se puede!”, añade ella unos segundos después sin detener su marcha. Un poco más adelante, otra vecina, Carolina, también de edad avanzada. ”¿Qué Miguel, nos desalojan ya?”, pregunta medio en broma, medio en serio. “El desalojo ya no lo vamos a ver ni tu ni yo, Carolina”, comenta Miguel junto a dos grandes alcorques llenos de galanes de noche cubiertos de flores. “Ahora no, pero por la noche se abren y no veas el olor tan bueno que desprenden”, comenta Carolina.

Luz de manera inmediata

El principal problema a la hora de restituir el servicio es la inexistencia de contratos, que no se pueden hacer, según la Administración, por la falta de cédulas de habitabilidad de las viviendas. Ese argumento, para la plataforma, es una excusa. “Como señala el Defensor del Pueblo, lo que se requiere es un título habilitante. Quien no está facilitando nada es la Administración y la empresa suministradora”, defiende López.

La jurista asegura que los vecinos quieren contratos y quieren pagar por su luz, al mismo tiempo que advierte que quienes no puedan hacerlo deben tener el derecho a acogerse a un bono social “como pasa en todas partes”: “Son vecinos y vecinas, ciudadanos con los mismos derechos que el resto. Se les señala y llama delincuentes... pero eso no es lo relevante, lo relevante es que son personas con derechos humanos”.

El origen del embrollo

‘Bástele a cada día su afán’

En el dintel de la parte de atrás de su casa, que da acceso al taller donde trabajó durante años, hay una frase escrita: ‘Bástele a cada día su afán’. La leyó en un libro de J.J. Benítez, extraída a su vez del pasaje Mateo 6:34 de la Biblia. “No soy creyente, pero no me importa, me gusta lo que viene a decir, algo así como: No trates de hacer en un día lo que en realidad lleva cuatro”.