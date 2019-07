Canarias traerá la renta básica más valiente de España

Finalmente pasó. Las candidaturas de PSOE, Sí Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera (ASG) consiguieron entenderse para repartir un programa común de gobierno, con seis consejeras, cuatro consejeros y un presidente.

El archipiélago canario nunca había experimentado nada parecido. Entre 1983 y 1987 las islas vivieron un Gobierno del PSOE en solitario, apoyado desde fuera por los pocos representantes de la izquierda comunista y nacionalista. Más adelante, entre 1991 y 1993, volvió el PSOE al poder, pero esta vez formando Gobierno con representantes del extraño AIC; el partido Agrupaciones Independientes de Canarias, formado por líderes de la disuelta UCD.

Fue en ese momento, en 1993, en el que el vicepresidente del Gobierno; Manuel Hermoso, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife con la UCD, y líder de las AIC, promovió una moción de censura contra el PSOE, obteniendo los apoyos del CDS, el PCE, Asamblea Canaria, Asamblea Majorera, Partido Independiente de Lanzarote y Agrupación Herreña Independiente para formar Gobierno, y de Alianza Popular desde fuera. Un grupo de gente extraña que consiguió llegar al poder y mantenerse en él durante 26 años, aunque con deserciones continuas por el camino.

¿Cómo se logra la estabilidad con partidos tan diferentes? Con ganas, e islas. En cada isla predominaba uno de los partidos, de diferente ideología, produciendo que quienes estaban en una no se preocupasen de lo que pasaba en otra. Nacionalistas de izquierdas en Gran Canaria y centristas insularistas en Tenerife, mar de por medio y gobierno estable.

Cómo digo, el pacto que ha conseguido darse en Canarias es novedoso, y responde a la imperiosa necesidad que tiene el archipiélago macaronésico de novedades. Está presidido por Ángel Víctor Torres, del PSOE, y tiene a importantes referentes del progresismo canario dentro, como Noemí Santana, en la cartera de Derechos Sociales e Igualdad, o Román Rodríguez, histórico nacionalista canario, comandando la cartera de Hacienda y Asuntos Europeos.

Dentro del programa de Gobierno común que quieren llevar a cabo los nuevos líderes de Canarias, hay aportaciones importantes de los socios del PSOE en el pacto.

Podemos se asegurará de que las inversiones en cultura, medioambiente y derechos sociales sean certeras, aumentando el presupuesto de cultura al 1,5 por ciento del total de la comunidad, promoviendo una ecotasa por pernoctación hotelera (Canarias tiene 43 millones de pernoctaciones al año) en la línea de Cataluña o Italia, y haciendo posible la renta básica más ancha e incluyente del Estado, con un proyecto que pretende llegar a más de 90.000 personas en tres supuestos de situación: personas excluídas y sin ingresos, pensionistas que no llegan el SMI y ciudadanos con ingresos que no consiguen llegar a una cuantía mínima que les excluya de la pobreza, a los que se les dará un “complemento a sus ingresos”, para asegurar lo que el mercado laboral no consigue hacer posible.