Cañas contra antifascistas: ¿por qué perdimos como siempre luchando como nunca?

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, comparece tras la derrota en las elecciones.

Lo único que podía debilitar esta estrategia eran las apelaciones a nuestros mayores, a la gestión de la pandemia mediante un planteamiento en defensa de la moral colectiva y familiar de la ciudadanía madrileña. Sin embargo, el “antifascismo” pronto desplazó a la sanidad del foco, colocando a la izquierda ante un abismo del que ya no podía escapar.

En segundo lugar, debemos volver al “democracia o fascismo” entonado por la izquierda. Un marco cargado de épica, sin duda, pero la épica no sirve de nada sin un público al que dirigirse. Mientras Ayuso ha logrado apelar a sus votantes y a los que no lo son —queda para la posteridad el regreso del cinturón azul— significando la libertad con la ausencia de restricciones, la izquierda no ha podido llegar más allá de sus activistas, a los que pese a todo debemos de agradecer el gran esfuerzo realizado durante la campaña.