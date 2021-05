Tras la polémica, adiós al 'show' de Ellen DeGeneres

Punto y final. El programa de Ellen DeGeneres , The Ellen DeGeneres Show, uno de los más populares de la televisión estadounidense, tiene fecha de caducidad y terminará en 2022.

Después de varios días de especulaciones que apuntaban a las bajas audiencias de la última temporada del programa, la presentadora lo ha confirmado a la revista especializada The Hollywood Reporter . “Cuando eres una persona creativa, necesitas retarte constantemente, y aunque este show es genial y divertido, ya no es un reto”, esgrime como motivación DeGeneres en la entrevista con la publicación.

No será la última vez que la presentadora se pronuncie ya que está previsto que hable sobre ello en el episodio de este jueves, en el que su invitada será Oprah Winfrey.

DeGeneres, en su día una de las reinas de la televisión estadounidense, llevaba contra las cuerdas desde la pasada primavera, cuando comenzaron a filtrarse historias de antiguos trabajadores que llegaron a calificarla como “una de las personas vivas más malvadas” . La cosa no quedó ahí, y salieron a la luz quejas de los empleados del programa que la denunciaron por “discriminación y maltrato”.

“Lo siento mucho por las personas afectadas”, añadió la presentadora. DeGeneres también defendió que había tenido conversaciones con los ejecutivos de su talk show para revertir la situación y, ante las críticas que la acusaban de tener dos caras, sentenció que ella se mostraba transparente delante de las cámaras y que no fingía.

Las críticas y denuncias hacia The Ellen DeGeneres Show no son las únicas polémicas a las que se ha tenido que enfrentar la presentadora en el último año. Cientos de estadounidenses cargaron contra ella durante el confinamiento, cuando aseguró sentirse “en una cárcel” por no poder salir de casa. DeGeneres pasó las semanas de encierro domiciliario en su mansión de Santa Barbara y en sus stories se podía ver el enorme jardín, entre otros espacios, de la casa.